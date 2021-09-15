Навіть через 21 рік після того жахливого вбивства в Таращанському лісі

У центрі столиці на Хрещатику вандали пошкодили меморіальну дошку, встановлену в пам'ять про журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це повідомив Тіміш Мартиненко-Кушлянський в Facebook.

"Навіть через 21 рік після того жахливого вбивства в Таращанському лісі Георгій комусь не дає спокою»,-написав він.

Подія трапилася напередодні 16 вересня. Саме в цей день зник Гонгадзе. Автор публікації повідомив, що меморіальну дошку в Києві встановили рівно рік тому – 16 Вересня 2020 р.

Раніше ми повідомляли, як виглядають дочки Георгія Гонгадзе. Дружина Георгія Гонгадзе через рік після загибелі журналіста була змушена виїхати в США, оскільки злякалася за дочок. Тому, своє дитинство дівчинки провели у Вашингтоні. Після школи сестри стали студентками вузів. Соломія пройшла навчання у Великобританії. Нана вирішила залишитися у Вашингтоні. На опублікованих знімках можна помітити, що Нана зберегла природний колір волосся. У свою чергу Соломія перетворилася на яскраву блондинку. Соломія для себе обрала політичний напрямок. Ця дівчина стала студенткою Лондонської школи економіки і політичних наук. Дочка Гонгадзе увійшла до рейтингу ста найбільш перспективних студентів у Великобританії. Нана Гонгадзе стала студенткою американського гуманітарного університету Вашингтона.

Нагадаємо, що як виглядають дочки-близнючки Георгія Гонгадзе

Як повідомляла Politeka, дочки Георгія Гонгадзе виросли і вражають красою

Також Politeka писала, що "плівки" Шеремета-багатовекторна операція спецслужб РФ