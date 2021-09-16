Дружина гонщика Міхаеля Шумахера-Корінна, розповіла про нинішній стан свого чоловіка, який все ще бореться за життя.

Про це повідомляє The Sun.

Корінна, а також Син гонщика на ім'я Мік взяли участь у зйомках документальної стрічки "Шумахер", створеної компанією Netflix. Зазначимо, що світова прем'єра стрічки запланована на 15 Вересня. Корінна розповіла, що діти, батько, сім'я і вона сама сумує за Міхаелем

"Всі сумують за Міхаелем,але Міхаель тут. Інший, але він тут, і це надає нам сили. Незважаючи ні на що я зроблю все, що зможу. Ми все зробимо", - сказала Корінна Шумахер.

Корінна підтвердила, що зараз її чоловік все ще продовжує лікування від травм. Дружина гонщика повідомила, що живуть вони всією сім'єю і це дуже любить Міхаель. Корінна зізналася, що для неї важливо, щоб чоловік міг насолоджуватися особистим життям.

Цього року син Мік, молодший з дітей Шумахерів, зробив свій дебют, як пілот Формули-1. Він розповів, що сумує через те, що не має можливості обговорити кар'єру з батьком, а також поділитися досвідом. Він розповів, що по-іншому розуміє батька, оскільки вони обидва говорять єдиною мовою автоспорту.

Відзначимо, що Міхаель Шумахер вперше виступив у "Формулі-1" в Бельгії в 1991 році. У чемпіонаті світу він виступав до завершення сезону 2006 року. Потім гонщик відновив кар'єру.

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