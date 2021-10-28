Навіщо неповнолітня полізла в недобудову невідомо

У шахту ліфта з 6 поверху недобудованого будинку в Краматорську, ввечері 27 жовтня провалилася 17-річна дівчина.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області .

"Приїхали на місце НП рятувальники спустилися в шахту ліфта, акуратно поклали дівчину на носилки, витягли її й передали медикам", — говориться в повідомленні управління.

На даний момент медики не поспішають розповідати про стан неповнолітньої постраждалої.

Як раніше повідомлялося, в Одесі неповнолітні закидали камінням трамваї. Інцидент стався у вечірній час, і на щастя ніхто не постраждав. Однак результат дій малолітніх вандалів - кілька розмитих вікон.

Співробітники правоохоронних органів швидко вирахували підлітків. З ними проведена виховна бесіда. А на батьків складені протоколи. Також за" дитячі пустощі " мамам і мама доведеться заплатити немаленький штраф.

Нагадаємо, що нещодавно Підлітки влаштували " вечірку "на кладовищі, відео:" залізла на хрест і..".

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