Росія, продовжуючи війну проти України і продовжуючи використовувати проти України ракети, що відносяться умовно до сучасних російських, а не з радянських запасів, залишається, фактично без цих ракет.

Про це у своєму телеграм-каналі пише журналіст Олександр Коваленко, вказуючи на те, що при нинішніх санкціях підприємства РФ нездатні виробляти нові ракети через відсутність іноземних комплектуючих.

Так, наприклад, застосування так званих гіперзвукових ракет "Кинджал" по території України, які повинні були налякати Київ і країни Заходу, по суті, залишило Росії без більш ніж 50% запасів цих ракет. А нові виробляти російські заводи не можуть тому, що в їх складі більше 130 іноземних комплектуючих. В основному-електроніка.

"Що цікаво, більшу частину цих комплектуючих Росії поставляв світовий лідер інтегральних мікросхем з США-Analog Device. Без американських мікросхем виробництво "кинджалів" в Росії встало.

Крім США в "кинджалах" були комплектуючі з Японії і навіть України. Іронічно, чи не так? Але справжня вишенька на торті, ось яка.

Я, описуючи в своїх статтях ці ракети, неодноразово зазначав, що ракети "Кинджал" не є гіперзвуковою зброєю в повному сенсі цього слова. Справа в тому, що горезвісний "Кинджал" — це балістична ракета Р-500 (9М728) ОТРК "Іскандер" авіаційного базування. Тобто, не новітня, високотехнологічна розробка з нуля, а банальна авіаційна модифікація Р-500.

Наприклад, це все одно, як якщо б США не стали створювати ракету AGM-183a ARRW, а просто взяли б крилату ракету Томагавк і створивши модифікацію авіаційного базування, назвали б її гіперзвуковим комплексом. Хоча, так і було в 1979 році, коли AGM-109 TALCM боролася за замовлення з AGM-86 ALCM, якій і програла, але при цьому вони не називалися гіперзвуковими комплексами.

Що ж до російської ракети, то вона, звичайно ж, здатна розвивати гіперзвукову швидкість, як і будь-яка інша балістична ракета, але при цьому в неї не вкладені ті вимоги, які відносяться до гіперзвукової зброї нового покоління, але знову-таки, навіть не в цьому суть.

А вся суть, що електронна елементна база "кинджала «практично ідентична ракетам» Іскандер", - описав ситуацію експерт.

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