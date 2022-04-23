Окупанти не полишають спроб просунутися у напрямку Миколаєва.

З метою створення сприятливих умов для цього ворог обстрілює позиції Збройних сил України, повідомив Генштаб ЗСУ вранці 23 квітня.

"Для нарощування системи протиповітряної оборони у районі міста Скадовськ на Херсонщині ворог розгорнув батарею С-300ВМ", - йдеться у повідомленні.

РСЗВ, обстріл

На Таврійському та Південнобузькому напрямках діє угруповання військ противника. Складається з окремих підрозділів восьмої й 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ, за даними Генштабу.

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"Ворог основні зусилля зосереджує на покращенні свого тактичного положення та утриманні займаних рубежів", - зазначили там.

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Нагадаємо, ЗСУ знищили пункт із офіцерами росії, їхня доля сумна.

Додамо, що Олексій Данілов також розповів, кого Кремль готувався поставити при владі в Україні.

Крім того Politeka.net писала, що у Зеленського відреагували на плани Кремля у "другій фазі" війни.