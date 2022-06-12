Вчительці української мови однієї зі шкіл Житомира оголосили підозру в колабораційній діяльності.

Вона виявилася прихильницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомило управління Служби безпеки України в Житомирській області.

«Вчителька української мови міської загальноосвітньої школи переконувала своїх колег у тому, що президент росії путін хоче за допомогою “спеціальної військової операції” врятувати український народ від так званих “бандерівців” та нібито допомогти нашій країні у боротьбі з “нацистами”. Відтак опір рашистським “асвабадітєлям” є безперспективним і безглуздим», – заявляла вчителька своїм колегам.

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