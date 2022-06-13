Син білоруського лідера Олександра Лукашенка Микола і його однокласниця прийшли на випускний в нарядах в кольорах прапора України.

Відповідне фото, як пише Politeka.net, бурхливо обговорюють в мережі:

"Такого нападу не чекав Лукашенко. Син із супутницею на випускному в кольорах українського прапора", "Підстава чи свідомий вибір?", "Шкода дівчину. Її з'їдять на випускній вечері", «Вовки в овечій шкурі. Не ведіться. Ще один метод а-ля Овсяннікова. Ця фігня має сотню різних облич і методів".

Нагадаємо, днями Лукашенко пригрозив наступом на захід України.

"...Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відрубали. Тому що це для нас смерті подібно, не тільки для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", - заявив білоруський диктатор.

У МВС України відреагували на цю заяву, запевнивши, що Лукашенко просто "забруднює інформаційний простір".

"Він - диктатор і може дозволити собі нести все, що спаде на думку. Від цього він нічого не втратить", - пояснив поведінку Лукашенка радник глави МВС Віктор Андрусів.

Також повідомлялося, що Білорусь стягує техніку, проводить ротацію і знімає зі зберігання танки - розкрито цілі Лукашенка.