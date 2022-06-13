Відповідне фото, як пише Politeka.net, бурхливо обговорюють в мережі:
"Такого нападу не чекав Лукашенко. Син із супутницею на випускному в кольорах українського прапора", "Підстава чи свідомий вибір?", "Шкода дівчину. Її з'їдять на випускній вечері", «Вовки в овечій шкурі. Не ведіться. Ще один метод а-ля Овсяннікова. Ця фігня має сотню різних облич і методів".
Нагадаємо, днями Лукашенко пригрозив наступом на захід України.
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"...Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відрубали. Тому що це для нас смерті подібно, не тільки для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", - заявив білоруський диктатор.
У МВС України відреагували на цю заяву, запевнивши, що Лукашенко просто "забруднює інформаційний простір".
"Він - диктатор і може дозволити собі нести все, що спаде на думку. Від цього він нічого не втратить", - пояснив поведінку Лукашенка радник глави МВС Віктор Андрусів.
Також повідомлялося, що Білорусь стягує техніку, проводить ротацію і знімає зі зберігання танки - розкрито цілі Лукашенка.