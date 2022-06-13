Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у вівторок і середу.
"Увага! 14-15 червня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Волинської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що 14 червня вночі в західних областях України очікуються грози; вдень у східних і південно-східних областях грози, в деяких районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
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