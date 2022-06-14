Про це в черговий раз заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
Також представник ОП оприлюднив фото, яке було зроблено на одній з баз США, де зберігається зброя.
"Вони просто там стоять. Просто красиво стоять. Тисяча гаубиць М-777, наприклад. Є сто тисяч "Хамві" (бронеавтомобілі – Ред.) і БТР М113, танки і багато чого іншого. Ну чого їм стояти під небом?",- заявив Арестович.
Фейгін, у свою чергу, на якусь мить навіть втратив дар мови від побаченої кількості зброї і лакончино прокоментував - «Прекрасно. Вони просто там стоять...»
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Тим часом глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США готові надати Україні все необхідне озброєння.
"США готові надати все і допомогти Україні досягти успіху. У нас також є партнери з усього світу, які готові реально допомогти Україні", - заявив Ллойд.
Нагадаємо, окупанти намагаються прорватися в Слов'янськ і захопили ще один населений пункт.
Також повідомлялося, що в Офісі президента готуються до можливого вторгнення Білорусі.
Крім того Politeka.net писала, що Арестович розповів, що може зупинити Путіна.