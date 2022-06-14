"Все що нам потрібно, щоб закінчити цю війну - зброя, боєприпаси і зброя. Решта є вторинною. Путін оголосив війну не Сєвєродонецьку і Бахмуту, а всьому Заходу".

Про це в черговий раз заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Також представник ОП оприлюднив фото, яке було зроблено на одній з баз США, де зберігається зброя.

"Вони просто там стоять. Просто красиво стоять. Тисяча гаубиць М-777, наприклад. Є сто тисяч "Хамві" (бронеавтомобілі – Ред.) і БТР М113, танки і багато чого іншого. Ну чого їм стояти під небом?",- заявив Арестович.

Фейгін, у свою чергу, на якусь мить навіть втратив дар мови від побаченої кількості зброї і лакончино прокоментував - «Прекрасно. Вони просто там стоять...»

Тим часом глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США готові надати Україні все необхідне озброєння.

"США готові надати все і допомогти Україні досягти успіху. У нас також є партнери з усього світу, які готові реально допомогти Україні", - заявив Ллойд.

Нагадаємо, окупанти намагаються прорватися в Слов'янськ і захопили ще один населений пункт.

Також повідомлялося, що в Офісі президента готуються до можливого вторгнення Білорусі.

Крім того Politeka.net писала, що Арестович розповів, що може зупинити Путіна.