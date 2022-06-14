Вибух прогримів неподалік міста Клінци Брянської області рф, яке знаходиться за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляють у місцевих групах.

Вранці в вівторок, 14 червня, мешканці міста повідомили, що чули гучний "хлопок", а потім бачили хмару диму в небі й російські вертольоти МНС. Очевидці публікують кадри з місця події.

У деяких районах міста відключалася електрика і водопостачання, перестали працювати світлофори, в будівлях вибило вікна.

Пізніше губернатор Брянської області уточнив, що вибух стався в селі Займище міського округу Клинці. За попередньою інформацією, поранено чотирьох осіб і пошкоджено кілька будинків.

Три дні тому, 11 червня, у військовій частині під Клінцами також була пожежа. Місцеві повідомляли, що чули чотири вибухи. В результаті знищена військова техніка, яка використовувалась окупаційною армією на території України та була доставлена в Брянську облась на ремонт.

Нагадаємо, російські військкомати продовжують горіти: кадри з місця чергової атаки.

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