Про це повідомляють у місцевих групах.
Вранці в вівторок, 14 червня, мешканці міста повідомили, що чули гучний "хлопок", а потім бачили хмару диму в небі й російські вертольоти МНС. Очевидці публікують кадри з місця події.
У деяких районах міста відключалася електрика і водопостачання, перестали працювати світлофори, в будівлях вибило вікна.
Пізніше губернатор Брянської області уточнив, що вибух стався в селі Займище міського округу Клинці. За попередньою інформацією, поранено чотирьох осіб і пошкоджено кілька будинків.
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Три дні тому, 11 червня, у військовій частині під Клінцами також була пожежа. Місцеві повідомляли, що чули чотири вибухи. В результаті знищена військова техніка, яка використовувалась окупаційною армією на території України та була доставлена в Брянську облась на ремонт.
Нагадаємо, російські військкомати продовжують горіти: кадри з місця чергової атаки.
Крім того, Politeka.net писала про велику пожежу в бізнес-центрі в Москві.
Також Politeka повідомляла про сильну пожежу в Набережних Челнах - там небо стало чорним через загоряння на складах гуми та пластику.