Як пише Politeka.net, мова йде про мешканців Трускавця, які йдуть купатися в питному озері. Боротьба з ними йде не перший рік, але ані високі паркани, ані відеомоніторинг, ані виклики поліції на порушників не діють – вони щоранку вирушають до води.

Але, схоже, таким купанням все ж настане кінець. Як повідомляє Трускавецька міська рада, на озері періодично здійснюватимуться рейди за участю представників ТОВ «Трускавецький водоканал», поліції та військкомату.

Особам призовного віку, котрих виявлять на озері, вручатимуть повістки на місці.

Додамо, що подібна практика вже застосовується щодо порушників комендантської години. Ті ж, хто не є військовозобов’язаними, будуть затримані і після відповідного рішення суду сплатять чималенький штраф.

Нагадаємо, на дитячому пляжі в Дніпрі знайшли тіло чоловіка.

Також повідомлялось, що в Офісі президента зробили заяву щодо мобілізації.

Крім того Politeka.net писала, що експерт попередив про розширення армії до мільйона осіб.