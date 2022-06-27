Ракетний удар завдано по скупченню людей у Кременчузі: мер повідомив перші деталі трагедії

Ракетний удар по Кременчугу (Полтавська область) прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій.
Про це повидомив міський голова Кременчуга Віталій Малецький.
"Є загиблі та постраждалі. рАШИСТИ ГОРІТЬ У ПЕКЛІ!
Разом з усіма відповідними службами знаходжуся на місці трагедії", - повідомив Малецький у Фейсбук.
На місті події багато швидких та рятувальників.
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Прокоментував трагедію Президент України Володимир Зеленський.
"Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.
Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.
Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно".