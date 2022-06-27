Кафе «Львівські круасани», в якому побувала голлівудська акторка, Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі, влада міста планує демонтувати.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий у токшоу «Культурна оборона».

За його словами, мала архітектурна форма (МАФ), у якому розташоване кафе, було зведено незаконно.

«Ви розумієте, цей МАФ є незаконним і ми будемо його демонтовувати», – наголосив Садовий.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі засвітилася, стоячи в черзі у Львівському кафе.

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