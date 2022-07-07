Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував скандал, який спалахнув у соцмережах через заборону на переїзди для чоловіків Україною. За словами радника, жодного конфлікту між президентом та головнокомандувачем немає. Про це Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Радник голови ОП також припускає, що це бурхливе обговорення могло виникнути не просто так, а щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Однак зробити це не вдасться, оскільки Зеленський, Залужний та ЗСУ – це одна вертикаль, яка зараз працює для перемоги.
"Немає жодної конспірології, немає жодного конфлікту. Тим більше, конфлікту між Верховним головнокомандувачем і Головнокомандувачем. Це єдина вертикаль у воєнний час. Всі питання, щодня, щоразу вирішуються саме в комунікації між вертикаллю Верховного головнокомандувача та Головнокомандувача. Тому, будь ласка, не спекулюйте на цьому", - заявив Подоляк.
Він також наголосив, що подібні скандали лише допомагають ворогам вести свої інформаційні компанії на свою користь.
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Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що протистояння між ним та Генштабом немає: "Якщо є якась неузгодженість, треба виправляти ці помилки, вони дрібні, я вважаю, порівняно з цією єдністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо. Я вважаю, що це ні про що", - сказав президент.
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