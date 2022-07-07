Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував скандал, який спалахнув у соцмережах через заборону на переїзди для чоловіків Україною. За словами радника, жодного конфлікту між президентом та головнокомандувачем немає. Про це Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Радник голови ОП також припускає, що це бурхливе обговорення могло виникнути не просто так, а щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Однак зробити це не вдасться, оскільки Зеленський, Залужний та ЗСУ – це одна вертикаль, яка зараз працює для перемоги.

"Немає жодної конспірології, немає жодного конфлікту. Тим більше, конфлікту між Верховним головнокомандувачем і Головнокомандувачем. Це єдина вертикаль у воєнний час. Всі питання, щодня, щоразу вирішуються саме в комунікації між вертикаллю Верховного головнокомандувача та Головнокомандувача. Тому, будь ласка, не спекулюйте на цьому", - заявив Подоляк.

Він також наголосив, що подібні скандали лише допомагають ворогам вести свої інформаційні компанії на свою користь.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що протистояння між ним та Генштабом немає: "Якщо є якась неузгодженість, треба виправляти ці помилки, вони дрібні, я вважаю, порівняно з цією єдністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо. Я вважаю, що це ні про що", - сказав президент.

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