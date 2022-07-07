Його любили та поважали за талант, майстерність, витонченість у професійній діяльності, гумор, відданість та наполегливість.

Музиканти гурту "Антитела" повідомили, що раптово помер їхній звукорежисер та відомий музикант Дмитро Хомулко, якого називали Боб. Артисти співпрацювали з ним 8 років. Про втрату колеги та близького друга вони повідомили на своїй сторінці в Instagram .

У повідомленні гурту йдеться, що втрата Дмитра Хомулка стала великим ударом для музикантів. Останні 8 років саме на студії Дмитра, Bobina records, "Антитіла" записували свої пісні та відточували звучання композицій. Боб завжди підтримував їхні авантюри.

"Любили та поважали Боба за його талант, майстерність, витонченість у професійній діяльності, гумор, відданість та наполегливість" , - ділиться директор групи Сергій Вусик.

Саме Боб працював над перезведенням та ремастерингом альбому МLNL для випуску його на вінілової платівці. Артисти обіцяють, що на згадку про їхнього друга ця платівка обов'язково вийде.

"Вічна пам'ять! Співчуття рідним. Ми дуже сумуватимемо!" – йдеться у повідомленні колективу.

Хомулко народився 1 січня 1972 року у Запоріжжі. Жив та працював у Києві. У нього залишилася дружина Ганна Марченко, у шлюбі з якою музикант прожив 25 років.

Нагадаємо, шахіст з Дніпропетровщини пожертвував собою в бою з окупантами.

Як Politeka повідомляла, в боях з окупантами полягло двоє друзів з Одещини.

Також Politeka писала, що Харків втратив захисника, який пройшов Майдан і "пекло" на Донбасі.