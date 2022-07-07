Музиканти гурту "Антитела" повідомили, що раптово помер їхній звукорежисер та відомий музикант Дмитро Хомулко, якого називали Боб. Артисти співпрацювали з ним 8 років. Про втрату колеги та близького друга вони повідомили на своїй сторінці в Instagram .
У повідомленні гурту йдеться, що втрата Дмитра Хомулка стала великим ударом для музикантів. Останні 8 років саме на студії Дмитра, Bobina records, "Антитіла" записували свої пісні та відточували звучання композицій. Боб завжди підтримував їхні авантюри.
"Любили та поважали Боба за його талант, майстерність, витонченість у професійній діяльності, гумор, відданість та наполегливість" , - ділиться директор групи Сергій Вусик.
Саме Боб працював над перезведенням та ремастерингом альбому МLNL для випуску його на вінілової платівці. Артисти обіцяють, що на згадку про їхнього друга ця платівка обов'язково вийде.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Зеленський залишив послання для путіна на тлі війни в Україні: "Вибір за ним..."
Нові штрафи запроваджуються в Україні вже з понеділка: що буде заборонено
"Як діючий вулкан": під окупованим Донецьком гримлять вибухи, людей терміново евакуюють
Частковий успіх: росіяни наступають відразу на кількох напрямках, що змінилося
"Вічна пам'ять! Співчуття рідним. Ми дуже сумуватимемо!" – йдеться у повідомленні колективу.
Хомулко народився 1 січня 1972 року у Запоріжжі. Жив та працював у Києві. У нього залишилася дружина Ганна Марченко, у шлюбі з якою музикант прожив 25 років.
Нагадаємо, шахіст з Дніпропетровщини пожертвував собою в бою з окупантами.
Як Politeka повідомляла, в боях з окупантами полягло двоє друзів з Одещини.
Також Politeka писала, що Харків втратив захисника, який пройшов Майдан і "пекло" на Донбасі.