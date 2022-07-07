Російські далекобійники скаржаться на те, що більше не почуваються у безпеці, пересуваючись дорогами Латвії та інших країн ЄС.

Тепер у російські машини жбурляють каміння, а водіям погрожують розправою, пише Politeka.net.

Так, один з російських водіїв розмістив відео, на якому розповідає, що його «обстріляли» в Литві – розбили скло лобове.

Відзначається, що це не поодинокі випадки – водії розміщують кадри з наслідками нападів у соцмережах о розповідають про обставини атаки.

У російськіх ЗМІ нападників називають «хуліганствуючими групами». Звісно, ніяких паралелей між «спецоперацією» рф в Україні і нападами на росіян в країнах ЄС пропагандисти не проводять.

Тим часом стало відомо, що Литва не погодиться на встановлення зелених коридорів для транзиту вантажів до російського Калінінграда. Вирішення проблеми обговорюють з Єврокомісією, і це не той випадок, коли ЄК наказує країні, що робити. В росії ж заявляють, що продовжать загрожувати Литві "заходами у відповідь", поки та не змінить позицію

Про це заявила радниця президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте.

Вона додала, що, на думку Литви, транзит підсанкційних товарів має бути заборонено та контролюватись. А у разі створення "зелених коридорів" контроль буде втрачено – буде невідомо, що саме транспортує рф до Калінінграда, і чи немає серед вантажів підсанкційних товарів

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українка зустріла на курорті російського співака Миколу Баскова, який підтримав війну рф проти України, і розповіла йому, як його країна бомбить мирні міста і вбиває людей.

«Я из Украины. Россия сейчас бомбит Украину. Каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально?» - поцікавилася українка у Баскова.

Співак лише зміг сказати, що він не веселиться, а відпочиває.

У свою чергу російський пропагандист Андрєй Караулов, який підтримує війну з Україною, поскаржився, що росіянам у Європі вже плюють у чашки з кавою.

Крім того Politeka.net писала, що росіяни в Польщі заклеюють номери своїх авто жовто-блакитними прапорами.