Борис Джонсон заявив, що йде з посади прем'єр-міністра Великобританії та голови Консервативної партії.

Про це він заявив на брифінгу.

Але він готовий виконувати обов'язки, допоки не оберуть йому заміну.

Він закликав почати процес виборів голови партії якомога швидше. Також запевнив, що Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде треба.

Джонсон сказав, що "тепер очевидно, що парламентська партія хоче нового лідера і нового прем'єр-міністра". Він зазначив, що залишиться на посаді прем'єр-міністра до того, як буде призначений новий лідер.

"Причина, чому я так наполегливо боровся протягом останніх кількох днів, щоб продовжувати виконувати цей мандат особисто, полягала не лише в тому, що я хотів це зробити, а тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов’язок, мій обов’язок перед вами", - заявив Джонсон.

Джонсон виступив зі зверненням до нації після хвилі відставок у своєму уряді, коли кількість посадовців, що пішли, перевищила 50 осіб станом на ранок четверга.

Перед виступом у четвер Борис Джонсон призначив нових посадовців на місце колег, що пішли у відставку.

Очікується, що вибори лідера Консервативної партії відбудуться цього літа, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні.

До цього часу Борис Джонсон продовжить керувати урядом.