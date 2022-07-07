Мотивація армії лукашенка перебуває на нулі і багато хто не захоче воювати з Україною.

Про це заявив білоруський доброволець, командир полку Кастуся Калиновського Денис Прохоров.

"Полк імені Калиновського першим стоятиме для того, щоб знищувати ці сили лукашенківського режиму і за нами вишиковуватиметься черга. Тому що ми перші захищатимемо Україну від несинів Білорусі.

Це для нас має велику цінність та важливість. Щоб українці надалі розуміли, що є білоруси, а є посіпаки режиму.

Якщо ми говоримо про настрої самих військовослужбовців - то мотивації у них поменшало, коли почалася друга фаза війни, коли побачили ту кількість загиблих орків. Повірте, ніхто не хоче їхати гарматним м'ясом і моральна в них повністю загинула. Якщо раніше вони вірили в якусь свою силу з росією, то зараз вони сидять і чухають голови. І думають: загубитися у лісі чи здатися в полон.

Це буде безглузда тиснява гарматним м'ясом або військовослужбовці просто почнуть кидати зброю і хто куди розбігатися", - вважає Денис Прохоров.