Російські війська вербують білорусів вступити у війну проти України та облаштовуються на білоруському аеродромі "Зябрівка". Про це повідомив заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

"Зараз на білоруській території продовжують перебувати підрозділи ЗС рф. Крім того, Білорусь передала під повний контроль росії аеродром "Зябрівка", де зараз тривають заходи щодо облаштування російської військової бази", – сказав він.

Представник Генштабу також уточнив, що на території аеродрому наразі знаходяться дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400 "Тріумф" ЗС РФ.

Крім того, є також інший тривожний сигнал, росіяни вербують білоруських військових, щоб "у разі потреби" вони взяли участь у війні проти України. А ще планують найближчого місяця відправити до Білорусі російських військових на навчання.

Зберігається можливість провокацій на об'єктах у Білорусі із подальшим звинуваченням українців. Однак, можливість самостійного нападу білоруських військових на Україну залишається низькою.



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