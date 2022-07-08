В Мережі з’явилося листування українця зі співробітником ФСБ, який запропонував йому «підзаробити на війні».

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на СБУ, уродженець Запорізької області був завербований співробітником фсб через закриту проросійську групу в одному з месенджерів.

Чоловік був ігроманом і мав фінансові проблеми, тому з легкістю погодився на пропозицію.

«Є варик підзаробити на війні», - написав ФСБшник і отримав у відповідь уточнення щодо завдань і оплати.

Так, російські спецслужби були особливо зацікавлені у розвідданих щодо позицій ЗСУ у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із «замовником»: після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання.

«Міст цілий, купа ментів» - доповідав після одного з обстрілів «агент».

За свої «послуги» зрадник розраховував отримати 20 тисяч гривень. Представник фсб призначив агенту зустріч на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Саме при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію агент був затриманий спецпризначенцями СБУ.

Наразі йому повідомлено про підозру. За рішенням суду його взято під варту.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині впіймали підступного зрадника.

Також повідомлялось, що в СБУ назвали кремлівських посіпак, яких рф збиралася привести до влади в Україні.

Крім того Politeka.net писала, що в Кабміні викрили агента ФСБ.