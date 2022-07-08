Так він відповів на питання ведучого про те, що сказав би путіну, якби той прямо зараз дивився інтерв'ю.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російського диктатора володимира путіна з головним месенджем, який він хотів би донести. Про це український лідер сказав в ефірі американського телеканалу CNN .

Зокрема, головний месендж президента полягає в тому, що саме глава кремля – відповідальний за криваву війну в Україні та єдиний, хто може її закінчити.

"У нас – кривава війна, яку розв'язала росія на нашій території. Я просто хочу, щоб він розумів, що він конкретно це зробив. Щоб він усвідомив, що сьогодні він конкретно може це завершити. А вибір за ним: продовжувати чи завершити", – відповів президент Володимир Зеленський .

При цьому Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна зможе здолати росію, незважаючи на чисельну перевагу ворога у живій силі та військовій техніці. Лідер держави не сумнівається, що у майбутньому український прапор буде піднятий у всіх тимчасово окупованих населених пунктах країни.

Нагадаємо, що Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися.

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив заяву про ініціативу Генштабу.

Також Politeka писала, що президент Зеленський зробив нову заяву.