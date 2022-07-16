Деякі політики показують українцям ганебний приклад, як не треба себе поводитись під час війни з окупантами.

Про це заявив волонтер Сергій Притула.

"З 24 лютого по початок квітня, коли русню вибили з Київсьокї області, в Києві була дуже крута атмосфера. Ми рятували столицю, ми були єдині і тут ніхто не займався політикою.

Десь починаючи з середини квітня, коли все більш-менш вляглося, до столиці почали повертатися ті, хто проводив час у відносно більш безпечних місцях. Люди почали займатися міні-політикою. Але ж потім воно наростає і наростає. І де вони раніше кусали один одного - зараз почали гризтися.

Не можна зараз гризтися. Українські політики, що ви пішли у махач, в рукопашну лупашитися один з одним. Нащо ви зараз це робите? Я щиро не розумію. Люди не сліпі - ми бачимо, як почали знову працювати ботоферми. Ми бачимо, як різні люди на зарплаті одних, других, третіх почали зараз текстами валити один одного. Нащо ви їх стравлюєте? Як так, що люди кожен день витрачають на допомогу армії, а хтось витрачає купу бабла на ботоферми, чорний піар і срачі. Нащо ви допомогаєте "русским" своїми руками робити те, що їм дуже важко робити.

Мені соромно, тому що при тих людях, які зараз об'єдналися, які так турбуються один про одного, люблять один одного, свою армію, свою країну - ви, які називаєте себе елітами і мають вести як лідери, показуєте дуже поганий приклад.

Мені за вас дуже соромно, і я маю велике прохання: будь ласка, припиніть ці речі, срачі. Давайте виграємо, закінчиться війна - потім бийте один одному морди парламенті, ходіть до Савіка Шустера, але не зараз. На вас люди дивляться", - зазначив Сергій Притула.

Нагадаємо, нове рішенні Генштабу ЗСУ щодо військового обліку жінок викликало нову хвилю суперечок.

Також повідомлялось, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив про відміну документа про дозволи на переміщення військовозобов'язаних.

Також Politeka писала, що у Мінцифрі поставили крапку питанні щодо повісток в армію через «Дію».