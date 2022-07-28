Російський співак Філіп Кіркоров приїхав до окупованого Криму з концертами та подарунками для поранених загарбників.

Так, приїхавши до військового шпиталю у Феодосії, Кіркоров подарував військовослужбовцям квитки на свої концерти.

Також російські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря артиста повідомляють, що Кіркоров за свої гроші купив одному з окупантів мобільний телефон. Мовляв, його попередній був загублений у боях.

У Мережі також з'явилися кадри, на яких Кіркоров обіймається з росіянами, які їздили вбивати українців, та позує із ними для фото.

«Які дебільні пики. Гидота», «Це відповідь на те, що Кіркоров соплі пускав і говорив, що проти війни, і таке інше. Ублюдок», - коментую відео українці.

Додамо, що раніше Кіркоров, анонсуючи свої концерти в Криму, назвав росію «великою країною», а окупантів «героями».

Тим часом екс-дружина Кіркорова Алла Пугачова з дітьми та чоловіком Максимом Галкіним, за даними ЗМІ, назавжди переїжджають до США. Нагадаємо, гуморист публічно засудив дії путінського режиму, за що в Росії його звинуватили у зраді та заговорили про конфіскацію майна. Більш того, Галкіну навіть почали загрожувати великим тюремним терміном.

Нагадаємо, що до госпіталю до поранених в Україні окупантів також їздив російський актор та зірка серіалу «Свати» Федір Добронравов.

А от співаку Миколі Баскову довелося слухати правду про те, що відбувається в Україні, на курорті. Відпочиваючого російського артиста наздогнала українка та розповіла, як його співвітчизники бомблять мирні міста.