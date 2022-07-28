У окупантів складається катастрофічна ситуація на правому берегу Дніпра.
Про це заявив військовий експерт Сергій Грабовський.
"Мені щось інтуіція підказує, що вже запізно для "жеста доброї волі". У такому випадку цей "жест" буде виглядати так, що сама піхота без техніки змушена буде залишати правий берег Дніпра і це надзвичайно складно. Всі розуміють, до яких катастрофічних наслідків це може призвести.
Я так думаю, що командування противника видасть наказ триматися до останнього і ми будемо змушені методично знищувати окупантів. Вони вже не будуть спроможні навіть чинити опір серйозний і наступати. Все, що вони зможуть зробити - це просто сьогодні вже відходити на лівий берег Дніпра. Що для них означатиме катастрофою в любому випадку.
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Тому наврядче буде "жест доброї волі", тому що шанси вони на це втратили. Хоча, хто знає, вони просто залишатимуть позиції і відходити своїм ходом без якихось наказів і розпоряджень", - каже Сергій Грабовський.
Нагадаємо, раніше з'явилися кадри Антонівського мосту у Херсоні після ударів ЗСУ.
Також повідомлялося, що окупантам у Херсоні порадили вчитися перетинати Дніпро уплав.
Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині.