Так, у Мережі почали з'являтися заяви, що, мовляв, Херсон не був самоціллю «спецоперації» російських військ в Україні і утримувати цю територію довго не вийде і, крім того, це може призвести до величезних втрат.

«Дивіться, як рашисти заспівали після того, як ЗСУ вдарило по Антонівському мосту: тепер їм, виявляється, Херсон взагалі ніколи не потрібний був!», - звернули увагу на одне з таких повідомлень.

У ньому рашист розмірковує, що Херсон був лише «одним із пунктів захоплення всієї України», а сам по собі він не потрібний Росії.

«Херсон тепер – валіза без ручки. Залишити його шкода, а обороняти довго неможливо», - пише він.

У коментарях до зміненої риторики користувачі Twitter висловили впевненість у тому, що скоро росіяни будуть говорити, що й у Криму вони не потребували.

«Чекаємо великого жесту доброї волі від ЗС РФ у Херсоні та околицях», «Звільнення Херсона – лише справа часу. Навіть найзатятіші ватники це розуміють», «А як же референдум, ХерНР та інша каламута?», «Потім з'ясується, що й Крим не надто потрібен, і взагалі вся Україна», «Бачив таку думку в рашистких пабликах учора ще один засовував. Мабуть, нова методичка», «Ну,"все за планом" - флагман росфлоту "Москва" - не потрібен, на кшталт, "старий уже",о. Зміїний - "жест доб. волі", і Хесон вже ні до чого.. А там і Мелітополь, скажуть, ну його, а Маріуполь - весь у руїнах - на фіга нам його відбудовувати! І т.д. А на тисячі загиблих – начхати, звичайно!», - обурюються користувачі Twitter.

Додамо, У Херсонській області минулої ночі війська РФ завдали ударів гелікоптерами Ка-52. Про це повідомила речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Одразу після звільнення Андріївки ворог активізував удари. Знову вночі було завдано авіаудару парою гелікоптерів Ка-52. Удар був за тими ж позиціями. Спробували відбити, але безрезультатно. Їм довелося із втратами відступити. Наші позиції вже закріплені і ми зачищаємо ті ДРГ, які можуть бути там", – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, операція зі звільнення Херсона вже фактично розпочалася.

Також з'явилися кадри Антонівського мосту після філігранних ударів ЗСУ.

Крім того, окупантам порекомендували вчитися перетинати Дніпро вплав або готуватися до смерті.