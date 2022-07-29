Молода блогерка Катя Репяхова показала, як проводить час із сином 56-річний Віктор Павлік, поки вона працює

Довгий час Міхасік разом із матір'ю перебував в Ізраїлі. Нещодавно вони повернулися до Києва, де зараз живуть із Віктором Павликом в одному із житлових масивів столиці. Зірковий батько неймовірно щасливий, що знову може бути поряд із сином.

Поки дружина Катя працює, музикант узяв малюка на прогулянку. Він посадив його в спеціальне крісло і батько з сином поїхали їздити Києвом.

Зазначимо, що 15 червня Михасіку виповнився рік.

Якийсь час, поки Віктор Павлик гастролював Україною з концертами для наших захисників, малюк знаходився в Ізраїлі зі своєю мамою. Там вони гостювали у сестри Катерини Рєпяхової.

Тепер вона повернулася, оскільки не може ставити життя на паузу та фінансово тривалий час утримувати себе за кордоном. Нині розвиває свій бізнес.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика показала, на кого більше схожий їхній маленький син

А ще Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика влаштувала показ мод, попросивши допомоги в українців

Також Politeka повідомляла, що молода дружина Павлика показала, як відволікає маленького сина від подій в Україні