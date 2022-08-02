Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович у бесіді з російським правозахисником Марком Фейгіним на 159-й день повномасштабної війни рф проти України.

За словами представника ОПУ, перед окупантами поставили завдання бути готовими до наступу 6 серпня. При цьому Арестович додав, що якість цих військ дуже низька, штати БТГ - "дуті", тому жителям Кривого Рогу та Миколаєва "непритомніти" не варто.

Також експерт заявив, що Україна має певний план у зв'язку з перекиданням сил окупантів на Херсонський напрямок.

Алексей Арестович

"У нас є певний задум, який передбачає, що чим більше росія нажене на Херсонський напрямок особового складу та техніки - тим краще", - зазначив Арестович.

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Він також розповів, що навіть нинішні постачання HIMARS дозволяють ЗСУ вразити більшість оперативних цілей.

«Зараз Україна може випустити 168 ракет одночасно – це 100 цілей засуджено до смерті, а весь банк знакових цілей рф – 200 штук від Харкова та до Херсона. 168 проти 200 – це одноразове знищення протягом доби-двох всього, що вони там натягли», – заявив політик.

танк окупантів

Нагадаємо, що рф зіткнулася з дилемою при вербуванні солдатів.

Як повідомляла Politeka, вздовж Антонівського мосту встановили "пірамідки": війська росії бояться нових ударів ЗСУ.

Також Politeka писала, що Кулеба вказав на "знаки", які росія щодня посилає Україні.