Примусова мобілізація в окупованому Донецьку призвела до найгірших наслідків.
Про це заявив військовий експерт Денис Попович.
"Я спілкувался з людьми, які виїхали з Донецька і приїхали на вільну частину України. Там призивають робітників театрів, філармонії, вчителів. Тобто інтелигенцію, гуманітарію, які не тримали в руках зброю і не готувалися до цього і в них були абсолютно мирні професії.
Тепер їх призвали, майже не готували, дали у руки зброю і кинули на укріплені райони Авдіївки, Мар'їнки і ті місця, які укріпрювалися протягом 8 років.
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На який результат можна розраховувати? Результат один - фактично ніхто не повертається".
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