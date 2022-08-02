Примусова мобілізація в окупованому Донецьку призвела до найгірших наслідків.

Про це заявив військовий експерт Денис Попович.

"Я спілкувался з людьми, які виїхали з Донецька і приїхали на вільну частину України. Там призивають робітників театрів, філармонії, вчителів. Тобто інтелигенцію, гуманітарію, які не тримали в руках зброю і не готувалися до цього і в них були абсолютно мирні професії.

Тепер їх призвали, майже не готували, дали у руки зброю і кинули на укріплені райони Авдіївки, Мар'їнки і ті місця, які укріпрювалися протягом 8 років.

На який результат можна розраховувати? Результат один - фактично ніхто не повертається".

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