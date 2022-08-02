ЗСУ декласували у мотлох російських десантників: "Число таке, що замовчати неможливо"

ВДВ Росії зазнали на війні жахливих втрат.
Про це заявив радник міністра оборони України Олексій Копитько.
"Бродять різні цифри щодо частки загальної кількості втрат. Якщо взяти консервативну оцінку 20% - це дике число. Особливо – з урахуванням інвестицій. Це добре навчені, оснащені та мотивовані війська. Були.
За 5 місяців нашими воїнами декласовані у мотлох:
7-а гвардійська десантно-штурмова гірська дивізія (м. Новоросійськ)
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76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія (м. Псков)
98-а гвардійська повітрянодесантна дивізія (м. Іваново), особливо – 217-й полк.
106 гвардійська повітряно-десантна дивізія. Перетворені на м'ясо і 51-й полк (Тула), і 137-й (Рязань).
11-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада (м. Улан-Уде)
31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада (м. Ульяновськ)
56-й гвардійський десантно-штурмовий полк (наприкінці минулого року був формально переміщений з Камишина до Феодосії, труни потоком йдуть у Камишин) та низку інших частин.
Це дуже чітко видно структурою похорону Росії. Їхнє число таке, що замовкнути неможливо.
Усі міста з дисклокацією частин ВДВ – у лідерах. Кострома – просто суцільний цвинтар. Псков, Тула, Рязань, Ульяновськ, Улан-Уде - гори трупів.
Кількість інвалідів я навіть не беруся уявити.
Також зараз розвласть активно перекидає десантно-штурмові частини на південь. Херсон, Запоріжжя.
Концентрація на тій же Херсонщині вже така, що тримати їх лише для оборони – неприродньо.
За наявною інформацією, росдесантників накачують «помститися за пацанів», «повернути славне ім'я» тощо. Якщо їх таки кинуть у наступ, то Росія на роки позбудеться атакуючого потенціалу.
Виглядає так, ніби Путін знищує свій десант із розумінням, що найближчими роками в обложеній фортеці він не знадобиться. А зараз це – єдиний (масовий) інструмент для вирішення завдання щодо захоплення нових територій, їхнього подальшого утримання, розміну чи спроби повалити українську владу за рахунок внутрішньої дестабілізації. Тому що і морська піхота, і російські спецнази неабияк пошарпані і проріджені.
16 червня росЗМІ повідомили про призначення нового командувача росВДВ. Ним став уродженець Донецької області (Моспіно) генерал-полковник Михайло Теплинський. Схоже, йому судилося стати остаточним могильником росдесанту.
Нагадаємо, що рф зіткнулася з дилемою при вербуванні солдатів.
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