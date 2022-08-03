Росія могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, у тому числі здатних нести зброю для використання у війні проти України.

Іран міг відправити безпілотники на росію для польових випробувань. Крім того, американська розвідка OSINT повідомляє, що до російської федерації виїхали іранські пілоти для навчання на їхніх літаках "Су".

Про це повідомляють американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Росія в обмін на безпілотники, напевно, пообіцяла Ірану винищувачі Су-35.

"Іран міг відправити першу партію БПЛА до росії для польових випробувань разом з іранськими пілотами та техніками, які навчатимуться використанню та ремонту російських літаків Су-35", — йдеться у повідомленні.

У ISW зазначають, що факт збігається з нещодавніми повідомленнями про те, що Тегеран та Москва прагнуть розширення авіаційної співпраці. Мовляв, таким чином намагаються оминути міжнародні санкції проти себе та підтримати війну в Україні.

Угода передбачала, що Іран збільшить обсяг пасажирських рейсів до росії та додатково відремонтує російські літаки. Тегеран, йдеться у звіті ISW, може спробувати використати цю угоду для полегшення придбання російських бойових літаків.

Нагадаємо, що окупанти рідше використовують авіацію та отримали відсіч на кількох напрямках.

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