Про можливих двійників президента країни-агресора росії путіна говорять уже давно. А з кожною новою його публічною появою ці чутки посилюються. Також багато обговорюється тема стану здоров'я старого диктатора. І на тлі цього тема двійників стає ще актуальнішою. На користь цього може свідчити й те, що зовнішність і елементи поведінки, і навіть манери, і навіть зріст путіна регулярно змінюються. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"А чи живий путін? У нього картинка вуха різна, а це як відбиток пальця. У кожної людини картинка вуха унікальна, вона не може повторитися", - каже він.

Буданов підтвердив, що путін серйозно хворий. Саме з цим пов'язана обов'язкова самоізоляція для тих, хто з ним контактує, довгі столи на переговорах зі світовими лідерами та на зустрічах із підлеглими.

Про погане самопочуття російського президента свідчать також накульгування та майже повна нерухомість правої руки. Здоров'я диктатора похитнулося, що робить версію про двійників цілком реальною.

"Якщо проаналізувати просто за відкритими джерелами інформації того путіна, якого показували в 1999-му році, до 2010 року, хоча там теж були іноді двійники, але в цілому ця людина, і та людина, яку показують зараз, це точно різні люди", – наголосив Буданов.

Нагадаємо, "Дорога стане пасткою": термінове звернення до мешканців окупованого міста у Запорізькій області.

Як повідомляла Politeka Коригувальник вогню потрапив до рук СБУ: у його телефоні знайшли цікаве листування, фото.

Також Politeka писала, що Крим готується до повернення під контроль України, хороші новини від ГУР: "На цьому фоні активізувалися...".