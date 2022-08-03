Підготовлено план евакуації цивільного населення на випадок вторгнення ворога з території Білорусі.

Йдеться про план при найгіршому розвитку подій.

Про це повідомив перший заступник начальника Рівненської обласної військової адміністрації Сергій Подолін, пише Суспільне.

За його словами, загрозу зі сторони Білорусі вони «не відкидають», продовжують моніторити ситуацію на кордоні та посилювати систему цивільного захисту, передусім об’єкти укриття.

«А на випадок найгіршого сценарію у нас є затверджений план для евакуації цивільного населення», — зазначив Подолін.

У випадку загрози про необхідність евакуації місцевих жителів оперативно проінформують. Насамперед вивозитимуть людей із Сарненського та Вараського районів.

Так, в першу чергу евакуація торкнеться соціально незахищених людей, які не мають родичів, транспорту, знаходяться в спецзакладах.

План евакуації цивільного населення продовжать доповнювати і допрацьовувати.

Тим часом стало відомо, що для забезпечення кращої оборони Київщини виділять понад 50 млн грн.

Так, обласна військова адміністрація зазначила, що ці кошти вже використовуються для проведення бойових вишколів особового складу підрозділів територіальної оборони області та закупівлю необхідного обладнання для воїнів.

«Крім того, закуповуємо вироби з бетону для створення оборонних і захисних споруд та вживаємо додаткових заходів для охорони важливих об’єктів. Закуплене обладнання та знаряддя вже використовують військовослужбовці Сил ТрО ЗСУ для захисту Київської області», – додали в ОВА.

Нагадаємо, загроза наступу з Білорусі залишається актуальною.

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