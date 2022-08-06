"Нехило так на лівий накидали": куди окупанти у відчаї стягують сили, з'явилася карта

Так, журналіст та політтехнолог Тарас Березовець розмістив у своєму телеграм-каналі карту перекидання БТГр окупантів по дільницям фронту.

Згідно з цими даними:

Харків: було 10, стало 10-12

Родзинки: було 30, стало 17-20

Донбас: було 32, стало 13-15

Запоріжжя: було 11, стало 17

Херсон-лівий: було 4, стало 27

Херсон-правий: було 13, стало 22

У коментарях до публікації користувачі соцмереж відзначають, що Путін злякався і висловлюють упевненість у тому, що окупанти таким чином намагаються втримати Херсон, але це "їх і загубить там усіх".

«Нехило так на лівий накидали ... плюс Дніпро, важко буде нашим хлопцям .. Але іншої землі у нас немає, крім цієї даної Богом», «Здихати гуртом веселіше», «У п***рашок всеодно нічого не вийде. В армії України воюють найкращі, генофонд нації. В "армії" п***раши гірші, покидьки суспільства, генетичне сміття, зброд, падаль", «Коротше, більшість БТГ перегнали до Херсона і тепер їх там більше, ніж було на Донбасі», «Захвилювалися, забігали як таргани під дихлофосом. Скільки ж після цих к**апів лайна розгрібати...», - пишуть користувачі.

Тим часом в Управлінні стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ЗСУ контстують, що російські окупаційні війська, як і очікувалося, на Херсонському плацдармі почали виявляти активність. Зокрема, було здійснено дуже невдалу спробу наступу у напрямку Лозової.

«Маючи обмеження з боєприпасів, ворог, однак, збільшує обстріл», - констатують у СтратКомі.

Зазначається також, що триває зосередження сил та засобів окупантів на Миколаївському та Криворізькому напрямках, що підтверджує версію про намір ворога не лише тримати оборону та блокувати контрнаступ ЗСУ, а й вести контрнаступальні та наступальні дії.

«Виходячи з перекидання сил та засобів через Берислав, окупанти мають намір посилити тиск на плацдарм ЗСУ на лівому березі Інгульця, зокрема, в районі Давидів Брід. Минулої доби в цьому напрямку було перекинуто мінімум 60 од техніки», - повідомили в СтратКомі.

Також було зафіксовано у великій кількості 203-мм САУ 2С7 «Півонія», в районі Херсона чисельністю «батарея» – 8 од. Також фіксувалася присутність і правому березі цілого дивізіону – 18 од.

Присутність САУ 2С7 «Піон» говорить про те, що противник, по-перше, намагається вийти на якийсь паритет із далекобійною артилерією ЗСУ, по-друге – що готуються знищувати укріпрайони, - пояснюють в Управлінні.

При цьому у ВСУ зазначають, що у ворожого угруповання на правому березі Херсонщини відсутня налагоджена система забезпечення, насамперед через відсутність повноцінної логістики, необхідної кількості складів, а також регулярне зменшення наявних складів.

В результаті в окупантів на цій ділянці фронту вже через три дні активних бойових дій почне проявлятися і позначатися дефіцит БК. У СтратКомі зазначають, що за таких позицій намір йти у наступ на правому березі Херсонської області є «самогубним».

«Так, вони накопичили на сьогоднішній день таку масу сил і засобів, які матимуть якийсь ситуативний успіх на самому початку свого руху. Але це рух у гору під дуже, дуже крутим кутом. І коли вся ця маса оступиться, вона стрімголов покотиться вниз», - запевнили в Страткомі.

У ЗСУ не сумніваються, що відсутність повноцінної системи управління та системи забезпечення передових підрозділів, кількість яких за 2 тижні зросла більш ніж у 2 рази, а також повноцінної логістики завершиться для росіян поразкою.

Нагадаємо, у британській розвідці заявили про початок нової фази війни.

Також повідомлялося, що росіяни видихаються і пустили в хід нові погрози, щоб примусити Україну до мирних переговорів.

Також повідомлялося, що ситуація на фронті різко зміниться – до чого готується ЗСУ.