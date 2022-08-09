У Китаї виявили новий вид геніпавіруса, яким заразилися вже понад 30 людей.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє місцевий портал The Paper .

Про нову форму геніпавіруса стало відомо зі статті, опублікованої в медичному журналі Нової Англії.

Зараження Лан'я (Langya henipavirus, LayV) виявлені в китайських провінціях Шаньдун і Хенань.

За словами вчених, "Лан'я" схожа на вірус "Ніпах", летальність якого оцінюється в 40-75% від числа заражених. Вірус «Непах» є найнебезпечнішим у світі і ліки від нього досі не винайшли.

Відомо, що вірус «Лан'я» тваринного походження і найчастіше зустрічався у землерийних — 27 відсотків із 262 досліджених тварин. Антитіла до вірусу також виявили у собак та кіз.

Що ж до симптомів у людей, то це: лихоманка, підвищена стомлюваність, кашель, анорексія, м'язовий біль, нудота, головний біль, блювання.

Вчені поки не знають, чи вірус передається повітряно-краплинним шляхом. Також не встановлено, чи може вірус передаватися від людини до людини.

Смертельних випадків зараження чи тяжкого перебігу хвороби поки що не зафіксовано.

Наразі вакцини від вірусу немає. Єдиним варіантом лікування вважається підтримуюча терапія для запобігання ускладненням.

"У нашому дослідженні нещодавно ідентифікований геніпавірус ймовірного тваринного походження був пов'язаний з лихоманкою, і це відкриття вимагає подальшого вивчення, щоб краще зрозуміти пов'язані з ним захворювання людини", - наголосили вчені.

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