Понад 100 км від лінії фронту: HIMARS дотяглися до нової цілі, лунають вибухи

У телеграм-каналах люди пишуть, що йде детонація складів БК російських загарбників. На опублікованих кадрах видно клуби густого диму, що стелиться над землею під звуки детонації боєприпасів.

Також уточнюється, що йдеться про склад росіян в окупованому селі Новоолексіївка.

У свою чергу радник міністра МВС Антон Геращенко зазначає, що цей населений пункт знаходиться в глибокому тилу.

«HIMARS дотяглися до села Новоолексіївка Генічеського району та знищили черговий склад боєприпасів орків. Цікаво, що Новоолексіївка розташована на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту, у глибокому тилу окупантів», - прокоментував кадри Геращенко, додавши, що удар по складах БК у Новоолексіївці було здійснено з відстані 120-130 кілометрів.

"І це при тому, що дальність ракет, які США надали Україні, становить лише 80 кілометрів", - зазначив Геращенко.

Додамо, що США пояснили, чому не дають Україні багато систем HIMARS. Так, до нового пакета допомоги вони не увійшли.

"Ми відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, які, за нашими оцінками, потрібні сотнями, щоб зробити такий вплив. Це системи точного наведення для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх саме так», – заявив заступник голови Пентагону Колін Каль.

Нагадаємо, боячись ударів ЗСУ, російські окупанти відповзають від кордону з Україною.

Також повідомлялося про серйозні успіхи ЗСУ на важливому напрямку.

Нагадаємо також, що ситуація на фронті змінилася – озвучено нові цифри щоденних втрат ЗСУ.