За словами Олексія Данілова, Україна працює на випередження, а тому знає про плани країни-агресора з усіх напрямків.

Росіяни готують провокацію проти президента Володимира Зеленського. Окрім того, можливі провокації з боку рф до Дня незалежності України, 24 серпня.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі 24 каналу .

Чиновник не розповів деталей про можливі провокації від країни-агресора росії. Тільки наголосив, що росіяни часто готують щось подібне. Олексій Данілов натякнув, що більш обачними напередодні 24 серпня потрібно бути першою особою в Україні, оскільки росіяни вже традиційно полюють на них і хочуть усунути від влади.

Так, окупанти регулярно намагаються вчинити певні підступні дії, але Сили оборони України працюють над тим, щоб розкусити плани агресора.

"Вони цим займаються постійно. Ми багато проходимо таких речей, працюємо на випередження. Також маємо інформацію про плани ворога майже на всіх напрямках", – сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, Україна працює на випередження, а тому знає про плани країни-агресора з усіх напрямків. Секретар РНБО зазначив, що на 100% важко контролювати ситуацію і все передбачити, але і це нормально, адже ми живемо не у мирний час, у країні триває війна.

Нагадаємо, що Данилов відреагував на рішення європейських країн.

Як повідомляла Politeka, Данілов відповів на питання про терміни контрнаступу.

Також Politeka писала, що Данілов нагримав на чоловіків, які рвуться з України і сказав, що їм робити.