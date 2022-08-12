Після важких боїв на Ізюмському та Слов'янському напрямках бригада практично припинила своє існування.

На фронті було знищено 64-у окрему гвардійську мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії росії. І сталося це за погодженням та планом Кремля. Деталі розкрили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, саме ця бригада була причетна до військових злочинів у Київській області, зокрема у Бучі. У росії формування, які несуть серйозні втрати, зазвичай розпускають, а солдатів, що залишилися, переводять в інші підрозділи. Однак з 64 ОМСБр так не вийде - президент володимир путін встиг привласнити їй почесне звання "гвардійська" 18 квітня після появи доказів скоєння нею військових злочинів у Бучі та замести сліди.

Після цього бригада була терміново відправлена ​​назад, але цього разу на схід України, військові не мали часу на відпочинок, переоснащення, отримання поповнення чи відновлення. На той час, за даними ISW, уже ходили чутки, що Кремль прагнув знищити бригаду в бою, щоб уникнути розкриття її військових злочинів.

Після важких боїв на Ізюмському та Слов'янському напрямках бригада практично припинила своє існування.

Військові аналітики також зазначили, що є звіти про те, що російські командири наказували бійцям розпочинати штурм без спорядження, а також не повідомляли родичів солдатів про їхню загибель.

Крім того, наведено скарги мешканців окупованих Луганської та Донецької областей. Вони звинувачують російські війська у пограбуванні, вторгненні, обстрілах із військової техніки з цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що станеться на фронті найближчими тижнями.

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