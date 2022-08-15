У загарбників не залишилося жодного маршруту, яким вони могли б безпечно доставляти зброю, техніку та продовольство з лівого на правий берег Дніпра в Херсонській області. Тому командування військ росії ганебно втекло, поки є така можливість.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону, пише ВВС Україна.

"Справді, сьогодні орки не мають жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який задовольняв би їхні військові потреби щодо забезпечення військового угруповання, яке розташоване біля Херсона", – розповів Юрій Соболевський.

Більше того, всі головні дороги в місті перебувають під вогневим контролем ЗСУ, що також дуже налякало найвищих офіцерів росії. Це могло стати основною причиною, чому командування загарбників покинуло Херсон.

"Мабуть, це і стало основною причиною того, що військове командування справді залишило Херсон. Більшість із них уже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості", – підтвердив чиновник.

Заступник голови Херсонської облради зазначає, що всі плани росіян щодо Херсонської області провалилися, і тому загарбники зараз перебувають у дуже поганому моральному стані. Так було і в Київській області, спочатку їх командири покинули, а потім і вони втекли.

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