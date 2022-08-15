Росія перебуває на просунутій стадії планування проведення референдуму, хоча незрозуміло, чи вже остаточне рішення про проведення голосування.

Бої на Донбасі в основному зосереджені навколо Пісків та траси М04 – основного підходу до Донецька із заходу. На Донбасі зараз виють представники незаконних збройних формувань так званої "днр", які в основному підтримуються росією, які роблять спроби атак на північ від Донецька.

Про це повідомляє військова розвідка Великобританії у Twitter.

За інформацією британської розвідки, ватажок бойовиків "днр" денис пушилін заявив російським пропагандистам, що дата псевдореферендуму буде оголошена після того, як росія "повністю звільнить" псевдореспубліку.

У той же час, загарбники вже почали планувати стратегію фейкового голосування. Згідно з мріями російських окупантів, на "референдумі" понад 70% мешканців Донбасу нібито мають "проголосувати за приєднання до росії".

Також наголошується, що керівництво країни-агресора розцінить нездатність російських військових повністю окупувати Донецьку область як невдачу у досягненні своїх максималістських цілей в Україні та болючий провал.

Останнім часом ворожі підрозділи не змогли досягти серйозного наступу та можуть втратити темпи наступу, набрані після захоплення Лисичанська Луганської області.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині радіють удару по базі ПВК "Вагнер", відео.

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