У Києві школи можуть відкритися з 1 вересня, якщо в них будуть бомбосховища на випадок повітряної тривоги, проте далеко всі установи упорядкували до повномасштабного вторгнення Росії.

У Telegram-каналі «Київський рух» показали, як виглядає укриття в одній із шкіл Оболонського району.

На знімках видно жахливий стан приміщень, де будуть школярі під час ракетної загрози.

"Це не кадри з фільму жахів. Трухляві меблі, грибок на стінах і стелях, загальний антисанітарний стан. Так директор установи підготував тимчасове укриття для школярів під час повітряної тривоги та небезпечного надзвичайного стану", - написала авторка посту.

Зазначимо, що згідно з прийнятою наприкінці червня постановою уряду, новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня, а у вишах – 15 серпня. Здебільшого навчання проходитиме у очному форматі, але це стосується лише тих областей, які не знаходяться біля прифронтової смуги або не окуповані солдатами РФ. Батьки у своїй можуть перевести учня на дистанційну форму навчання, при цьому необхідно написати заяву.

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