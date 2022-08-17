Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі розповів про своє підірване здоров'я та місцезнаходження.

Як пише Politeka.net, Саакашвілі опублікував на своїй сторінці у Facebook лист, в якому заявляє, що знаходиться в ув'язненні.

«Я в полоні, ув'язнений у Грузії, але моє серце в Україні. Моє здоров'я підірване, але хочу, щоб співгромадяни українці знали, що мене підтримують духовно та фізично героїзм наших солдатів, єдність народу, лідерство президента Зеленського, підтримка всього світу України та моя безмежна віра у перемогу», - пише Саакашвілі.

Політики наголосив, що хоче свободи для України та безпосередньо брати участь у боротьбі.

"І впевнений, що українці своїх не кидають і пам'ятатимуть про мене", - висловив упевненість Саакашвілі.

Додамо, раніше стало відомо, що родичі Саакашвілі домоглися, щоб до роботи у справі приєдналися судово-медичні фахівці зі США. Вони займуться проведенням судово-медичної та психіатричної експертизи.

Раніше один із найпопулярніших бельгійських журналів Le Soir писав, що ув'язнений Саакашвілі повільно вмирає.

«Ослаблений неправильним лікуванням та різними видами голоду, колишній президент Грузії більше не може їсти і не може ходити. Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі повільно вмирає у захищеній частині тбіліської лікарні. За словами його родичів, його ослаблене тіло і душа через неправильне лікування та кілька голодів у в'язниці слабшають з кожним днем...», - йшлося у публікації, в якій Саакашвілі називають забутим Заходом політв'язнем, покинутим або зрадженим багатьма його колишніми союзниками.

Портал "Новини-Грузія" повідомляє, що зараз ув'язнений політик знаходиться у приватній клініці "Вівамед" у Тбілісі (його туди перевели з в'язниці 12 травня). За період перебування у клініці Саакашвілі схуд на 11 кг, сказав священик, який відвідував його 10 серпня.

Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року політик повідомив, що повернувся до Грузії. Того ж дня Саакашвілі було затримано та заарештовано.

Тим часом американські аналітики зазначають, що Путін не змінив своїх максималістських цілей в Україні.

Також повідомлялося, що з'явилися нові подробиці переговорів із росіянами – "були готові відвести війська".

Крім того, Politeka.net писала, що у Кремлі вигадали, кого ще можна притягнути на війну в Україні, готуються "мобілізаційні облави".