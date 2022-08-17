Всі ці заходи, які робляться для збільшення обсягів виробництва, на росії проводять потай.

На росії почали проводити "промислову мобілізацію" компаній та підприємств оборонного сектора. Це відбувається через те, що війна в Україні триває і окупаційній армії росії потрібна військова техніка та інше озброєння

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Роман Цимбалюк.

Насамперед у компаніях та на підприємствах оборонного комплексу ввели цілодобовий графік роботи. Незважаючи на те, що тепер працювати доводиться більше, співробітникам оборонних підприємств не збираються підвищувати зарплати. Понад те, тим, хто відмовляється працювати по дві зміни, просто видають половину зарплати.

Роман Цимбалюк наголосив, що всі ці заходи для збільшення обсягів виробництва на росії проводять потай.

Цю інформацію підтвердили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Там наголосили, що метою прихованої "промислової мобілізації" є забезпечення ведення бойових дій на території України.



В приклад навели компанію "Ростех", яка з початку серпня всьому керівному складу та значній частині персоналу заборонила йти у відпустки. У компаніях, що входять до складу "Ростеху", відпустки всіх працівників "перенесені на невизначений термін".

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