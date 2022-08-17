Україна розглядає Кримський міст, що з'єднує окупований півострів із материковою частиною росії, як законну військову ціль. Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю газеті The Guardian.

Пожежа на складі боєприпасів російських військ у Джанкойському районі, за словами Подоляка, стала нагадуванням про те, що "Крим, окупований росіянами, — це вибухи складів і високий ризик загибелі загарбників і злодіїв".

При цьому він додав, що Кримський міст — це незаконне будівництво та основні ворота для постачання російської армії у Криму, тому такі об'єкти мають бути знищені.

Помічник голови ОП припустив, що атака на авіабазу в Новофедорівці минулого тижня могла бути справою рук партизанів, але відкинув будь-які припущення, що це міг бути нещасний випадок, як одразу після цього припустила Москва.

"Звичайно, я згоден з Міноборони росії, яка прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі два-три місяці. Я думаю, що ми могли б побачити більше таких випадків", - сказав Михайло Подоляк.

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