У мережі повідомляють про вибухи в окупованій Керчі (Крим).

За інформацією мешканців міста, було два вибухи. Начебто вибухи були в районі мосту. Можливо, спрацювало ППО. А можливо, ні.

Тим часом уросії в Білгородській області спалахнула пожежа на складі з боєприпасами, у кількох селах почалася евакуація.

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у Telegram.

«У районі села Тимонове Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимонове та Солохи на безпечну відстань», - написав Гладков.

За його словами, на місці пригоди вже працюють оперативні служби, причину пожежі встановлять пізніше.