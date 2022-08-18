У мережі повідомляють про вибухи в окупованій Керчі (Крим).
За інформацією мешканців міста, було два вибухи. Начебто вибухи були в районі мосту. Можливо, спрацювало ППО. А можливо, ні.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
День Незалежності під час війни: чи буде вихідний, як працюватимуть банки і де створять "ланцюг єдності"
"Немає шансу вижити": росіяни притягли в Україну "Змія Горинича", відео
Гауляйтер Аксьонов втік із Криму: "Підлеглі всю ніч знищували документи"
Нову заборону введуть в Україні, в Мережі радіють після рішення Ради: "Нарешті!"
Тим часом уросії в Білгородській області спалахнула пожежа на складі з боєприпасами, у кількох селах почалася евакуація.
Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у Telegram.
«У районі села Тимонове Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимонове та Солохи на безпечну відстань», - написав Гладков.
За його словами, на місці пригоди вже працюють оперативні служби, причину пожежі встановлять пізніше.