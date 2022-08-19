Після візиту в Україну президента Туреччини Реджепа Ердогана, який передав українському президенту Володимиру Зеленському "меседж" від путіна, чекати мирних переговорів між країнами потрібно не раніше ніж у листопаді. Таку думку висловив політолог Юрій Романенко у своєму ютуб-каналі.

За словами політолога, завдання путіна в цій війні закріпитися на захоплених територіях Півдня та Сходу і тиснути на те, щоб Захід послабив санкції. У цей же час в українській владі та армії зовсім інше завдання – звільнити якнайбільше територій та наполягати на посиленні санкцій, а потім уже переходити до мирних переговорів.

Романенко зазначив, що зараз все схоже на те, що розпочався "обмін думками" про те, що сторони хотіли б. А далі піде ще кілька місяців на те, щоби сформувати рішення. І можливо, вже в листопаді на Саміті G20 в Індонезії сторони перейдуть до розмови про формат мирних угод.

"Не буде мир тут і зараз. І більше, він може не бути ще найближчими місяцями, роками і так далі", - розповів Романенко.

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