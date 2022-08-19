У російських космонавтів під час виходу у відкритий космос виникли несподівані складнощі з болтами.

На кадрах, опублікованих у Мережі, один із космонавтів, відкручуючи болти, заявляє: «Знайдеш цю людину, яка болти такі робила – не чіпай, вона – моя».

Відео у своїй йому жорсткій і уїдливій манері прокоментував російський журналіст і пуліцист Олександр Незворов.

«Час би космонавтам знати, що болти в Росії не закручують, а забивають. "Болт" на космос був забитий давно і надійно. Російський сектор МКС - безглуздий театр, дорога показуха, що не має жодного наукового і практичного результату», - сказав Невзоров.

Поза увагою казус російських космонавтів не залишили і численні користувачі Telegram.

«Наддержавою» запахло з космосу», «Вимести поганою мітлою цих "космічних" ватників з МКС і справу з кінцем. Менше народа, більше кисню. У цих горе-скріпонавтів то туалети вічно ламаються, то вони дірки свердлять в обшивці, стандартно заявляючи при цьому "ви всьо врьотє, ми тут ні прі чьом", «Роскосмосу терміново потрібно 400 млрд рублів на виявлення неякісної затяжки болтів!», «Пам'ятаю, було відео російського космонавта де навколо нього ікони, прапори СРСР, Ленін та Путін. Думав, що це фейк та розіграш. Потім мені сказали, що це справжній космонавт, і це не жарт. Як так можна ганьбитись на весь світ?», «Головне, що на цю показуху витрачаються гроші. І так званий російський світ слабшає. Що є зерр гут», «Треба було прикласти іконку, він би відразу сам відкрутився, вони ж там з іконами літають»

Нагадаємо, Росія збирається вийти з МКС після 2024 року.

Новий голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що до 2024 року Росія почне формувати власну орбітальну станцію.

Пізніше Ілон Маск відреагував на цю новину так: «Щасливої подорожі».

Нагадаємо, що українці зібрали гроші на супутник для ЗСУ – які переваги українські захисники отримали перед ворогом.

Також повідомлялося, що у Росії продовжують горіти військкомати.