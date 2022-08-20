Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на своїй сторінці у Facebook.
Там близько 16 години підірвався на міні власник аграрної компанії та депутат селищної ради.
"Дорогою їхав вантажний автомобіль ЗІЛ. Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички "обережно міни". Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці", — розповів Живицький.
Він також зазначив, що загинув місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області Іван Дейнека.
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"Чоловік перебував в автомобілі сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай", — додав очільник ОВА.
"Боже, як жаль😢 Царство Небесне, хай земля буде пухом нашому мирному українському хліборобу. Сердечні співчуття родині";
"Царство небесне🙏 На жаль, таких випадків багато і невідомо ще скільки буде наша земля буде оговтуватись від навали орків";
"Жаль, сум, сльози... Царство небесне Івану Григоровичу. Найщиріші співчуття рідним і близьким", — співчувають українці в коментарях до публікації.
Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.
Також повідомлялося, що на зустрічі Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом було підписано важливий документ.
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