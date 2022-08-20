Трагічна подія сталася у п'ятницю, 19 серпня, у Краснопільській громаді Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на своїй сторінці у Facebook.

Там близько 16 години підірвався на міні власник аграрної компанії та депутат селищної ради.

"Дорогою їхав вантажний автомобіль ЗІЛ. Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички "обережно міни". Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці", — розповів Живицький.

Він також зазначив, що загинув місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області Іван Дейнека.

"Чоловік перебував в автомобілі сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай", — додав очільник ОВА.

"Боже, як жаль😢 Царство Небесне, хай земля буде пухом нашому мирному українському хліборобу. Сердечні співчуття родині";

"Царство небесне🙏 На жаль, таких випадків багато і невідомо ще скільки буде наша земля буде оговтуватись від навали орків";

"Жаль, сум, сльози... Царство небесне Івану Григоровичу. Найщиріші співчуття рідним і близьким", — співчувають українці в коментарях до публікації.

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