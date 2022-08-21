Картопляний диктатор Лукашенко не застосує свою армію проти України, тому що через місяць залишиться без армії взагалі.

Про це каже військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Побачив чудову замітку, що за майже 6 місяців війни в Україні ЗСУ знищили російських окупантів (45 200) більше, ніж уся армія Білорусі (45 тис.).

Так, це справді так, хоч і не зовсім так.

Справа в тому, що 45 тис. це з урахуванням не бойових пологів військ та персоналу.

Якщо говорити про конкретно бойові підрозділи, то це близько 17 тис осіб, сухопутних військ та СЗГ. Але, насправді, більш-менш і на цьому треба акцентувати увагу, боєздатних не більше 20 БТГр та ТГр. Тобто близько 10 тис осіб.

Тобто, за півроку ЗСУ перемололи 4 боєздатні складу білоруської армії і це навіть без урахування того, що оснащення та підготовка вс рф, особливо підрозділів, що взяли участь у вторгненні в перші тижні, на порядок вище вс рб.

Це, до речі, ще до питання про те, чи Лукашенко задіює свою армію проти України. Не задіє. Тому що чудово розуміє, що за місяць залишиться без армії взагалі", - аналізує Коваленко.

Нагадаємо, окупанти можуть готувати до 24 серпня масований ракетний удар по Україні.

Ворог тягне до українського кордону вагони, забиті боєприпасами і ракетами.

Також повідомлялось, що Кремль нібито намагається добитися прямих переговорів путіна з президентом України Володимиром Зеленським.