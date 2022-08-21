Заради асоціації з ЄС: в Україні запроваджують серйозні зміни, в МВС видали деталі нового законопроекту

Це одне із євроінтергаційних зобов’язань нашої держави у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Верховна Рада Україна у першому читання прийняла відповідний законопроект. На лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів, що тепер, наприклад, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103, достатньо буде набрати єдиний номер 112.

"Коли людина перебуває в стресі, кожна секунда є вкрай важливою. Упровадження служби екстреної допомоги дозволить спростити відповідний алгоритм. Людина телефонує на єдиний номер 112. Оператор може визначити місце знаходження цієї людини за геолокацією та, відповідно, вже спрямувати одночасно декілька служб, які потрібні: пожежників, рятувальників, службу медичної допомоги та інші служби", — пояснив Драп’ятий.

Нагадаємо, окупанти можуть готувати до 24 серпня масований ракетний удар по Україні.

Ворог тягне до українського кордону вагони, забиті боєприпасами і ракетами.

Також повідомлялось, що Кремль нібито намагається добитися прямих переговорів путіна з президентом України Володимиром Зеленським.