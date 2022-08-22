У результаті це може завадити країні-агресору досягти значного територіального просування протягом найближчих місяців, за винятком серйозних змін на полі бою.

Окупанти демонструють постійну нездатність перетворювати невеликі тактичні успіхи на Донбасі на так звані оперативні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Уточнюється, що російські наступальні операції на сході України вичерпали обмежений імпульс, який вони набрали наприкінці липня, і досягли своєї кульмінації.

"Нездатність російських військ отримати вигоду з попередніх успіхів у районі Бахмута та Авдіївки є прикладом більш фундаментальної російської військової проблеми - продемонстрованої нездатності перетворити тактичні успіхи на оперативні успіхи", - уточнили американські аналітики.

Аналітики наголосили, що російським силам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоб маневрувати в тилові райони України або вивести з ладу значні частини українських оборонних рубежів.

Тому вони постійно дають українцям час, щоб тактично вийти з бою та відновити оборонні позиції, проти яких загарбники повинні розпочати нові навмисні атаки.

Це явище допомагає пояснити надзвичайно повільні темпи просування військ рф на схід і переконливо свідчить про те, що окупанти не зможуть захопити більше території в найближчі місяці, якщо ситуація не буде розвиватися непередбачуваним чином.

Нагадаємо, що сталося на аеродромі "Бельбек" під окупованим Севастополем.

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